У космонавтов даже есть инструкция по поведению на случай встречи с инопланетянами.

Казахстанский космонавт Токтар Аубакиров признался, что видел НЛО, передает Zakon.kz со ссылкой на "Экспресс-К"

"Было шесть утра, и вдруг в небе я увидел яркую звезду, – рассказал космонавт в интервью Аману Тасыгану, ведущему канал на портале YouTube. – Она начала двигаться, а потом приблизилась ко мне. Конечно, я понял, что мне никто не поверит, поэтому, вернувшись, я разбудил четырех джигитов-казахов. Они проснулись и тоже увидели НЛО. А потом объект, вдруг приблизившись, совершил маневр и улетел. Происшедшее заставило меня задуматься. Трое из очевидцев уже скончались".

О том, что у космонавтов даже есть инструкция по поведению на случай встречи с инопланетянами, рассказывал и россиянин Геннадий Падалка. Его коллега, ныне покойный Павел Попович, в своих интервью говорил, что тоже видел НЛО:

"Промежуточная база у инопланетян есть в кольцах Сатурна. Я их называю фаэтонцы, на Земле у них три базы. Почему они не устанавливают контакт? Cчитают, что мы не готовы, и они правы. Инопланетяне установят с нами контакт, когда будет всемирная власть, когда все будут жить в достатке. Я лично видел НЛО. Мы летели на самолете над океаном. В иллюминаторе где-то в полутора километрах от нас появился белый объект в форме равнобедренного треугольника. Я бросился к командиру экипажа. Мы все его видели, но ни один радар не засек.В рассекреченных архивах СССР также есть информация, что экипаж корабля "Восход" в 1964 году наблюдал летающие диски, а в 1978-м за станцией "Союз" летел огромный шар".

Согласно международному праву правительства всех стран мира должны сообщить о контактах с НЛО директору управления ООН по вопросам космоса Мазалану Отману. Его в шутку называют послом по связи с инопланетными мирами.

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