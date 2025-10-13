Токтар Аубакиров обратился к слетавшей в космос Дане Карагусовой

Первый казахский космонавт, генерал-майор авиации, Халық қаhарманы Токтар Аубакиров не оставил без внимания событие, произошедшее 8 октября 2025 года – суборбитальный полет Даны Карагусовой, сообщает Zakon.kz.

Народный герой Казахстана обратился к соотечественнице, ставшей первой казахстанкой, полетевшей в космос в качестве туриста.

"Уважаемая космическая путешественница! От всей души поздравляю тебя с успешным завершением первого исторического суборбитального полета в космос! Это достижение – свидетельство твоего таланта, упорного труда и бесстрашия. Ты не просто увидела Землю из космоса, ты сделала космос ближе для многих казахстанцев. Желаю новых побед, высоких полетов и пусть твоя звезда всегда сияет так же ярко! Полет миссии NS-36 и экипажа SPACE NOMADS – это лучшее доказательство того, что нет ничего невозможного, когда человечество объединяется!" – обратился заслуженный летчик- испытатель, первый казахский космонавт Токтар Аубакиров.

Предпринимательница из Казахстана Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду. Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.