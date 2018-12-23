Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам ВОВ

Принятый Радой закон подвергся резкой критике и на Украине, и за рубежом.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании участниками боевых действий боевиков запрещенной в России Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА). Об этом сообщается в воскресенье на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС.

"[Закон] возвращен с подписью президента", - указывается на сайте Рады.

Документ, принятый Верховной радой 6 декабря, дополняет перечень участников боевых действий, установленный законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Ранее по закону участниками боевых действий считались только те боевики УПА, которые, по решению властей Украины, вели действия против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

При этом в пояснительной записке к новому закону отмечается, что на конец мая 2018 года в живых оставалось около 1,2 тыс. членов ОУН-УПА. Участникам боевых действий на Украине предоставляется около 20 льгот, в том числе, льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами.

Принятый Радой закон подвергся резкой критике и на Украине, и за рубежом. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что он станет поводом к подаче международных исков против Киева от имени жертв националистов. "Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями, которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков жертвами этих преступлений и их наследниками", - считает глава комитета.

По его словам, в результате "военные преступники и организаторы еврейских погромов не только будут удостоены государственных почестей, но и получат льготы". "Теперь льготами и почестями от государства будут удостоены все, кто участвовал в военных преступлениях. Например, Украинская милиция ОУН - организатор и исполнитель еврейских погромов на Западной Украине в июне-июле 1941 года, включая самый крупный - Львовский погром", - добавил Долинский.

Кроме того, он обратил внимание, что участниками боевых действий и ветеранами со всеми льготами теперь будут считаться и служащие Украинской вспомогательной полиции - члены ОУН, которые приняли активное участие в организации и совершении убийства 1,5 млн украинских евреев. "Эти люди впоследствии сформировали УПА и осуществили массовое убийство десятков тысяч ни в чем не повинных мирных поляков, которые известны как Волынская резня, что в Польше признано геноцидом", - продолжил глава Украинского еврейского комитета.

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Принятый Радой закон, подчеркнул он, это "отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору".

Справочно:

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Великой Отечественной войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, множество преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным ряда исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее миллиона человек, в том числе 200 тыс. поляков в ходе Волынской резни.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называются улицы. В частности, в Киеве Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры.

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