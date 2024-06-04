Жители Барселоны раскритиковали своего мэра

Мэр Барселоны Жауме Кольбони подвергся резкой критике в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Недовольство барселонцев и критика в адрес мэра последовали после публикации видео, которое мэр приурочил ко дню велосипедиста. Злополучное видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

На видео мэр проехал по улице Авиньо в Готическом квартале. Все бы ничего, но на этом участке, по постановлению администрации, с января езда на велосипедах запрещена.

"Жаль, что он так мало знает о городе, которым управляет", – разочарованно пишут пользователи Х.

В этот же день на границе между Испанией и Францией возобновились протесты фермеров.