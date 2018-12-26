Олжас Сулейменов сделал обращение к суду по делу о смерти его внука

Он сообщил, что не посоветоваться с родителями при отправке ранее письма в СМИ, было ошибкой.

Во время суда по делу о ДТП, в котором погиб Искандер Сулейменов, было озвучено новое письмо дедушки Искандера поэта Олжаса Сулейменова, передает Bnews.kz.

Там он сообщил, что не посоветоваться с родителями при отправке ранее письма в СМИ, было ошибкой. Олжас Сулейменов попросил суд смягчить наказание для Малики Мухитовой и не лишать её свободы.

"26-го декабря состоится заседания суда по рассмотрению апелляционного дела Мухитовой, события 22 июня 2018 года, при котором погиб мой внук Искендер Сулейменов. Моя дочь Лейла Сулейменова – мать Искандера и его отец Сергей Хан принимали активное участие в продолжительном процессе, который сказался на состоянии физические и душевного здоровья, особенно дочери. Все это время ко мне обращались родственники Мухитовой со своей бедой, прося о примирении. Но я знаю, что при дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом примирение законом не предусмотрено", - говорится в письме.

В своем обращении к суду Олжас Сулейменов сообщил, опубликованное ранее в СМИ письмо было продиктовано сочувствуем к Малике Мухитовой.

"Её родственники, мои ровесники и младше продолжали искать встречи со мной как со старшим в семье Сулейменовых. В течение нескольких месяцев общаясь и встречаясь с ними, я невольно задумывался о судьбе этой девушки, по сути, убившей моего единственного внука. Этим сочувствуем и было продиктовано мое письмо в суд 20 декабря с просьбой о смягчении наказания Мухитовой. Однако, прежде чем дойти до Астаны, письмо почему-то попало в интернет и можно представить, какой резонанс в кругу моих родных оно вызвало. Конечно, письмо перед отправкой следовало показать дочери и Сергею, обсудить его с ними. Это моя ошибка. Суд, я уверен, воспримет мое пожелание о смягчении приговора, как высказывание частного лица несопоставимое с позицией официальных участников процесса, в первую очередь, родителей Искандера. С уважением Олжас Сулейменов", - зачитала письмо адвокат Альмира Шайхина.

Несколько дней назад в СМИ было опубликованное другое письмо, адресованное суду Астаны, за подписью самого Олжаса Сулейменова, в котором поэт заявил, что Малика Мухитова поймет чувства семьи Сулейменовых, когда станет матерью. Оно также сегодня было озвучено в суде и приобщено к материалам уголовного дела.

22 июня 2018 года произошло ДТП, в котором погиб Искандер Сулейменов. Виновница аварии, 29-летняя Малика Мухитова, является дочерью начальника Департамента полиции Кызылординской области Кайрата Мухитова. После ДТП ее отпустили под залог в 600 тысяч тенге. В ходе следствия подсудимая признала вину и попросила суд не лишать ее свободы.

Приговор по этому делу был внесен 13 ноября. Есильский районный суд №2 назначил Мухитовой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии минимальной безопасности.

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