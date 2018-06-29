Как погиб Искандер Сулейменов - видео момента столкновения

Мотоцикл после сильного удара вспыхнул. Очевидцы кинулись помогать парню.

В МВД РК предоставили видео с камер наблюдения, находящихся на перекрестке, на котором произошло смертельное ДТП с участием внука Олжаса Сулейменова, передает Zakon.kz.

На видеозаписи видно, как водитель автомобиля Hyundai совершает левый поворот, не убедившись в безопасности маневра. И в нее на полном ходу врезается мотоцикл. Судя по всему, молодой человек погиб сразу.

"Водитель Мухитова, 1989 года рождения, на автомобиле Hyundai, следуя по улице Мангилик ел при совершении маневра налево, в нарушение пункта 13.5 пункта дорожного движения РК допустила столкновение с мотоциклом марки Ducatti streetfighter водителя Сулейменова, 1991 года рождения, который от полученных телесных ран скончался", - сообщал ранее заместитель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов.

Позже стало известно, что предполагаемая виновница ДТП является дочерью начальника ДВД Кызылординской области. В соцсетях данный факт стали бурно обсуждать, что в итоге привело к появлению ложной информации, о чем сообщили в МВД. Так, в отношении известной журналистки начато досудебное расследование.

Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова. Прощание с ним прошло в Алматы. Девушка Искандера рассказала, что он всегда был аккуратен за рулем.Водитель Hyundai в момент аварии была трезва.

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