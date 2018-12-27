Назарбаев объяснил последние кадровые перестановки

27 ноября Глава государства встретился с представителями отечественных СМИ в Акорде.

В ходе интервью Президент, отвечая на многочисленные вопросы, прокомментировал и недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Этот отрывок интервью появился на официальной странице Акорды в Facebook.

- Я давно хотел это сделать, потому что МИД считает себя чисто политической организацией. Но мы не Китай, не США, не Россия. Какие у нас глобальные дела? Но смотрите, как американское посольство продвигает интересы своих компаний! Как только что-то случится, бегут и говорят нам. У нас этого нет. Наоборот. От каждого министерства мы назначаем советника в посольство, и никто не знает, что они делают?

Поэтому вопрос МИДа и внешних экономических связей давно стоял. Вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта должны контролировать работники МИДа. Им удобно. Знают языки и страну. И не будут 100 человек просто болтаться. Поэтому мы изменили профиль министерства.

Потребовался человек, который разбирается в экономике. Поэтому Атамкулов и был назначен. Металлург по профессии, был послом в Малайзии, консулом в Европе. Он эту сферу знает.

В связи с этим Жумагалиев стал заместителем премьер-министра - министром обороны и аэрокосмической промышленности. Он занимался космосом, он - человек с военным образом. Как вице-премьер он будет заниматься оборонной промышленностью и космосом, - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 28 декабря 2018 года.

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