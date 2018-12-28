"КазАзот" в 2019 году увеличит производство аммиачной селитры на 20 тысяч тонн

Две трети объема производимых аммиачных удобрений используют отечественные аграрии.

Казахстанский национальный производитель и экспортер аммиака и аммиачной селитры АО "КазАзот" планирует увеличить объемы производства в 2019 году, передает Zakon.kz.

За 2018 год предприятие произвело больше 330 тысяч тонн аммиачной продукции: аммиак, аммиачная селитра и некоторые удобрения. Таких показателей удалось добиться благодаря масштабной модернизации завода, проводимой при финансовой поддержке Банка развития Казахстана ("дочка" Холдинга "Байтерек").

- В рамках ГПИИР-2 за счет средств Банка развития Казахстана в размере 30 миллиардов тенге были построены газопоршневая электростанция для выработки собственной электроэнергии, установка по утилизации аммиака и создана инфраструктура для добычи основного сырьевого компонента природного газа. Процесс модернизации не останавливается, - сообщила старший банкир дирекции по работе с клиентами Банка развития Казахстана Анна Ярошенко.

В 2019 году в компании планируют увеличить производство на 20 тысяч тонн дополнительного продукта.

- Один из проектов, который мы уже приступаем к реализации - это установка системы осушки и охлаждения воздуха в цехе сложных минеральных удобрений. После внедрения этой установки, мы ее планируем ввести в эксплуатации в июне-июле 2019 года. Мы надеемся, что эффект составит порядка 20 тысяч тонн дополнительного продукта в виде аммиачной селитры, - поделился планами генеральный директор АО "КазАзот" Арман Маулешев.

Две трети объема производимых аммиачных удобрений используют отечественные аграрии. Ее применяют в качестве взрывчатки в горнорудной промышленности.

До 100 тысяч тонн продукции ежегодно экспортируется за рубеж. Доставка продукции "КазАзот" осуществляется более чем в 11 стран мира, среди которых Украина, Литва, Таджикистан и Туркменистан.

Расположение месторождения близ города Актау открывает большие логистические возможности. Продукцию перевозят железнодорожным транспортом, доставка аммиачной селитры может быть осуществлена и посредством автотранспорта, и из порта в Актау большие грузы по Каспийскому морю достигают других стран и продолжают свой путь по суше.

"КазАзот" оставляет в приоритете экспортоориентированность предприятия. И горизонт поставок планируется расширять.

Модернизация позволит увеличить мощность, "КазАзот" готов производить не меньше 400 тысяч тонн продукции. В ближайшем будущем предприятие готово внедрить ряд проектов.

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