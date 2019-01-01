Поздравляем с Новым 2019 годом

Каким запомнился ушедший год.

Наступил новый 2019 год. Самое время подвести итоги и отметить важные события, передает Zakon.kz.

Уходящий год был для казахстанцев непростым, но в то же время насыщенным интересными и важными событиями. Так, состоялось много перестановок и новых назначений в Правительстве Казахстана. Асет Исекешев, например, с поста акима Астаны перешел на должность руководителя Администрации Президента. Новым секретарем Совета Безопасности РК стал Габит Байжанов.

Произошли значимые кадровые изменения и в силовых ведомствах Казахстана. Так, 20 сентября, указом главы государства, в связи с переходом прежнего директора Службы внешней разведки "Сырбар" Габита Байжанова на пост помощника Президента – секретаря Совета Безопасности РК, исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки РК назначен Исатай Сартаев.

Что касается происшествий, то в 2018 году казахстанское общество сотрясло несколько трагедий - убийство известного казахстанского фигуриста Дениса Тена в Алматы, пожар в автобусе, в котором погибли 52 человека, гибель внука Олжаса Сулейменова в Астане и другие.

На культурном фронте также не было пусто. Казахстанские певцы покоряли не только отечественные сцены, но и зарубежные. Данэлия Тулешова, Димаш Кудайберген заставили говорить о себе практически весь мир.

Уходящий 2018 год стал богатым для Казахстана на значимые геополитические события. Это председательство республики в Совете Безопасности ООН, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, открытие международного финансового центра "Астана".

С 16 по 18 января – официальный визит Нурсултана Назарбаева в США для встречи с Дональдом Трампом и участии в заседании Совета Безопасности ООН.

16 марта – Нурсултан Назарбаев провел встречу с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии - Сергеем Лавровым, Мевлютом Чавушоглу, Мохаммадом Джавад Зариф.

14 мая – участие Президента Казахстана в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.17 мая - участие Назарбаева в пленарном заседании ХI Астанинского экономического форума "Саммит глобальных вызовов".

7 июня - встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе.

10 июня – участие Назарбаева в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате в Циндао.

11-12 августа - участие Назарбаева в пленарном заседании Пятого каспийского саммита в Актау.

24 августа - участие в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Туркменбаши.

28 сентября - заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе.

8 октября – сессия Совета коллективной безопасности в ОДКБ.

6 декабря - заседание Высшего Евразийского экономического совета.

С начала года казахстанцев ждет множество изменений. В частности, начнут действовать предельные тарифы на электричество, установленные на 7 лет. Впрочем, давно сложилось, что новый год — не только праздник, но и веха, к которой стараются приурочить различные изменения в законодательстве. Подробнее о том, как изменятся “правила игры” в 2019 году, можно ознакомиться здесь.

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