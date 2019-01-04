Дильназ Ахмадиева предложила победителю шоу X Factor продолжить работать вместе 

Певица поможет юной Биржановой в выборе своего жанра песни и своей особенной подачи.

Известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева, а до недавнего времени член жюри и наставник категории "Младшие" седьмого сезона мега-проекта X Factor, продолжит работать со своей подопечной – победительницей шоу – Дильнурой Биржановой.

Об этом она заявила журналистам после объявления результатов на Гранд-финале проекта X Factor, завершившегося на Первом канале Евразия в канун Нового Года.





Сама победительница – 16-летняя Дильнура Биржанова из Астаны говорит, что Дильназ предложила ей работать вместе, а значит, заслуженный деятель РК Ахмадиева будет сопровождать ее, как опытный артист и старший товарищ, знающий о шоу-бизе всё. Певица поможет юной Биржановой в выборе своего жанра песни и своей особенной подачи.

Сейчас Дильнура Биржанова вернулась в Астану и спустя несколько дней после победы на шоу уже начала работу над новой композицией, которую совсем скоро представит широкой аудитории.

"У меня уже есть своя собственная песня, написанная специально для меня, сейчас мы уже завершили аранжировку. Это казахоязычная песня в жанре pop и я ее посвящаю молодежи, тем, кто только ищет себя, кто находится на пути становления. Композиция о том, насколько длинный и интересный путь нас ждет впереди и как важно никогда не останавливаться", - рассказывает Биржанова.

Дильнура Биржанова обещает казахстанцам, что уже через два месяца они услышат ее новую песню.

Напомним, впервые музыкальный конкурс X Factor стартовал в Казахстане в 2011 году на Первом канале Евразия. Телеканал положил начало эре телевизионных конкурсов по всемирно известным франшизам в нашей стране 15 лет назад, тогда на телеэкранах зрители Республики выбирали победителя проекта SuperStarkz.

Завершив конкурс X Factor в 2018-м году, Первый канал Евразия подготовил сюрприз своей аудитории, следившей за перипетиями проекта.

Уже завтра, 5 января в 20.00 телеканал покажет волшебный мир закулисья седьмого X Factorа в специальном фильме "X Factor. Как это было?". Не пропустите!

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