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Культура и шоу-бизнес

Дильназ Ахмадиева сделала кавер на свою же песню

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 07:32 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева в живую исполнила свою песню 2015 года "Көз алдымда", подарив ей новое звучание, сообщает Zakon.kz.

Автор музыки и слов знаменитой песни – Сержан Бақытжан. Изначальная версия музыкальной композиции лирична сама по себе. Новая интерпретация делает ее еще более глубокой.

Live-версии песни аккомпанируют живые музыкальные инструменты. Акцент сделан на голосе Дильназ.

Поклонники с восторгом встретили новую версию трека, отметив, что с годами он не потерял своей актуальности.

Ранее стихи великого мыслителя в исполнении Жулдыз Абдукаримовой тронули Казнет.

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Аксинья Титова
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