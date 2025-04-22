Дильназ Ахмадиева сделала кавер на свою же песню

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева в живую исполнила свою песню 2015 года "Көз алдымда", подарив ей новое звучание, сообщает Zakon.kz.

Автор музыки и слов знаменитой песни – Сержан Бақытжан. Изначальная версия музыкальной композиции лирична сама по себе. Новая интерпретация делает ее еще более глубокой.

Live-версии песни аккомпанируют живые музыкальные инструменты. Акцент сделан на голосе Дильназ.

Поклонники с восторгом встретили новую версию трека, отметив, что с годами он не потерял своей актуальности.

Ранее стихи великого мыслителя в исполнении Жулдыз Абдукаримовой тронули Казнет.