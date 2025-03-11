Живое исполнение Дильназ Ахмадиевой произвело яркое впечатление на фанатов
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
44-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева исполнила live-версию песни под названием "Неге қайта". Видео артистка разместила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Мини-концерт заворожил армию ее поклонников.
Заслуженный деятель Казахстана в подписи к видео поинтересовалась у комментаторов их впечатлениями. Пользователи Сети не заставили себя ждать:
- "Классно. Обожаю вас".
- "Чарующий голос. Гитаристу отдельный респект".
- "Обожаю эту версию. Очень ждал".
- "Очень классная песня, а Дильназ вообще молодчина. Успехов в творческой жизни!"
- "Как всегда лучшая".
- "Потрясающе красивое исполнение, очень красивая песня".
- "Кайф, умиротворение и тоска одновременно".
- "Керемет! Песня интересная, кайф!"
- "Дильназ – красавица".
Ранее автор и исполнитель множества лирических хитов о любви Игорь Николаев исполнил с двойником свою композицию "Выпьем за любовь". Видео с музыкального шоу "Один в один" композитор поделился с подписчиками.
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