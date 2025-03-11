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Культура и шоу-бизнес

Живое исполнение Дильназ Ахмадиевой произвело яркое впечатление на фанатов

Дильназ Ахмадиева улыбается, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 19:03 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
44-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева исполнила live-версию песни под названием "Неге қайта". Видео артистка разместила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Мини-концерт заворожил армию ее поклонников.

Заслуженный деятель Казахстана в подписи к видео поинтересовалась у комментаторов их впечатлениями. Пользователи Сети не заставили себя ждать:

  • "Классно. Обожаю вас".
  • "Чарующий голос. Гитаристу отдельный респект".
  • "Обожаю эту версию. Очень ждал".
  • "Очень классная песня, а Дильназ вообще молодчина. Успехов в творческой жизни!"
  • "Как всегда лучшая".
  • "Потрясающе красивое исполнение, очень красивая песня".
  • "Кайф, умиротворение и тоска одновременно".
  • "Керемет! Песня интересная, кайф!"
  • "Дильназ – красавица".

Ранее автор и исполнитель множества лирических хитов о любви Игорь Николаев исполнил с двойником свою композицию "Выпьем за любовь". Видео с музыкального шоу "Один в один" композитор поделился с подписчиками.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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