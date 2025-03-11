Живое исполнение Дильназ Ахмадиевой произвело яркое впечатление на фанатов

44-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева исполнила live-версию песни под названием "Неге қайта". Видео артистка разместила на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Мини-концерт заворожил армию ее поклонников.

Заслуженный деятель Казахстана в подписи к видео поинтересовалась у комментаторов их впечатлениями. Пользователи Сети не заставили себя ждать:

"Классно. Обожаю вас".

"Чарующий голос. Гитаристу отдельный респект".

"Обожаю эту версию. Очень ждал".

"Очень классная песня, а Дильназ вообще молодчина. Успехов в творческой жизни!"

"Как всегда лучшая".

"Потрясающе красивое исполнение, очень красивая песня".

"Кайф, умиротворение и тоска одновременно".

"Керемет! Песня интересная, кайф!"

"Дильназ – красавица".

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