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В ЗКО спасатели вызволили из снежного плена около 80 машин

Кроме того, произошла авария, а несколько машин пришлось вытаскивать из снега.

Фото : ДЧС ЗКО6 января 2019, 13:43

В Западно-Казахстанской области силами регионального ДЧС из снежного плена вызволено 79 автомобилей, передает МИА "Казинформ".

По данным ЧС ЗКО, всего вызволено 36 человек, из них семеро детей. В Акжайыкском районе 12:30 минут на пятом километре трассы Чапаево-Казталовка спасатели вытащили из снега автомобиль "ГАЗель", который из-за гололеда съехал с дороги. Пострадавших нет.

В 13:50 минут на трассе Урал - Таскала Таскалинского района была оказана помощь людям в двух легковых автомобилях, застрявших в снегу.

В 15:20 на автодороге Таскала - Мерей из снега вызволено пять легковых автомобилей.

В 18:50 минут на 305 километре автодороги Урал - Атырау Акжайыкского района автомобиль Volkswagen Sharan стукнулся с грузовиком Scania, в результате два человека доставлены в больницу.

В 20:45 минут в Таскалинском районе из снега вытащили 10 легковых автомобилей (34 человек, из них 7 детей).


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