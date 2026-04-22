#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.37
542.16
6.14
Происшествия

В Алматы официанты вытаскивали из машины виновника ДТП

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 03:33 Фото: Zakon.kz
Ночью 23 апреля по пр. Достык в городе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Montero двигался по пр. Достык в северном направлении. Ниже ул. Жолдасбекова на изгибе дороги он проехал полосу встречного движения. По счастливой случайности у него не оказалось встречных автомобилей, но он начал "собирать" припаркованные у обочины автомобили.

Фото: Zakon.kz

Первый под удар попал автомобиль Audi A6. Далее он в лоб врезается в Toyota Avalon, загнав ее в следующий припаркованный автомобиль Toyota Camry. Все машины были без водителей и пассажиров.

Фото: Zakon.kz

На грохот сбежались люди. Первыми оказались официанты из близлежащего заведения. С их слов, за рулем Mitsubishi Montero находился мужчина, который показался им спящим.

Фото: Zakon.kz

Официанты принялись его будить и вытащили из автомобиля. Также они рассказали, что водитель буквально чуть ли не валился с ног и они вызвали ему скорую помощь, бригада которой госпитализировала его.

Фото: Zakon.kz

У владельцев испорченных машин, версия с уснувшим за рулем водителем, вызвала сомнение из-за непостоянства вариантов самого водителя. Поскольку со слов очевидцев, он сначала рассказал им, что уснул за рулем, но потом озвучил версию с потерей сознания. Теперь они рассчитывают на то, что в больнице ему проведут медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя или наркотических веществ.

Недавно стало известно, что алматинцы задолжали более семи млрд тенге налога на транспорт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: