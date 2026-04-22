В Алматы официанты вытаскивали из машины виновника ДТП

Ночью 23 апреля по пр. Достык в городе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Montero двигался по пр. Достык в северном направлении. Ниже ул. Жолдасбекова на изгибе дороги он проехал полосу встречного движения. По счастливой случайности у него не оказалось встречных автомобилей, но он начал "собирать" припаркованные у обочины автомобили.

Первый под удар попал автомобиль Audi A6. Далее он в лоб врезается в Toyota Avalon, загнав ее в следующий припаркованный автомобиль Toyota Camry. Все машины были без водителей и пассажиров.

На грохот сбежались люди. Первыми оказались официанты из близлежащего заведения. С их слов, за рулем Mitsubishi Montero находился мужчина, который показался им спящим.

Официанты принялись его будить и вытащили из автомобиля. Также они рассказали, что водитель буквально чуть ли не валился с ног и они вызвали ему скорую помощь, бригада которой госпитализировала его.

У владельцев испорченных машин, версия с уснувшим за рулем водителем, вызвала сомнение из-за непостоянства вариантов самого водителя. Поскольку со слов очевидцев, он сначала рассказал им, что уснул за рулем, но потом озвучил версию с потерей сознания. Теперь они рассчитывают на то, что в больнице ему проведут медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя или наркотических веществ.

