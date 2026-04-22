Пропавший пенсионер найден мертвым в Петропавловске

Пропавшего 65-летнего мужчину нашли повешенным в Речпорту Петропавловска. Его несколько дней искали родные и полиция, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, речь идет об Александре Стаднике. Он ушел из дома 16 апреля и не вернулся. Мужчину искали сотрудники МЧС, военнослужащие Национальной гвардии и полиция.

Спустя несколько дней, 21 апреля, тело пропавшего было обнаружено полицейскими в лесопосадке недалеко от дачного массива в районе Речпорта.

"По предварительной информации, он совершил суицид. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции.

Предсмертной записки при нем не было. Только удостоверение личности. Маршрут погибшего отследили по камерам видеонаблюдения ЦОУ.

