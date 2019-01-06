МИД опубликовал информацию для казахстанцев, выезжающих в Корею

Казахстанцы не всегда могут пройти миграционный контроль в южнокорейских аэропортах.

Участились случаи, когда казахстанские граждане по тем или иным причинам не могут вылететь из Казахстана в Южную Корею. В этой связи, МИД РК рекомендовал внимательно изучать требования и правила въезда на территорию Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

В распространенном сообщении говорится, что Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований от 19 июня 2014 года, подразумевает, что граждане РК при наличии действительных проездных документов (заграничный паспорт) могут посещать Республику Корея без предварительного оформления визы и находиться там не более 30 суток непрерывно по следующим целям:

- с туристической целью;

- с деловой целью;

- с целью оздоровления или лечения;

- по частным делам (посещение родственников, друзей и знакомых).

При этом положения данного Соглашения не распространяются на лиц, направляющихся в Республику Корея:

- на трудоустройство;

- на учебу (языковые курсы, стажировка и др.);

- на постоянное проживание

- с миссионерской целью.

В данном случае перед выездом из Казахстана в Республику Корея необходимо заблаговременно оформить южнокорейскую визу соответствующей категории в Посольстве Республики Корея в Астане или Генеральном консульстве этой страны в Алматы. В противном случае вам будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея и применен режим депортации согласно южнокорейскому законодательству.

"Обращаем внимание на то, что сотрудники южнокорейской иммиграционной службы согласно законодательству своей страны вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде в соответствии со статьей 7 вышеназванного Соглашения", - говорится в рекомендации.

В этой связи, для всех выезжающих в Южной Корею граждан РК вне зависимости от цели визита настоятельно рекомендуется иметь при себе обратный авиабилет, бронирование на гостиницу, в иммиграционной карте прибытия (заполняется в международном аэропорту по прибытии) четко указать цель своего визита, адрес временного местонахождения в Республике Корея и желательно имя, наименование и контактную информацию приглашающего/встречающего лица/организации (компании-партнера, турагентства, медицинского учреждения). Приглашающие/встречающие лица должны быть гарантом Вашего законного пребывания в Республике Корея, не превышающего 30-ти дней нахождения без визы, и своевременного возвращения в Казахстан. В противном случае Вам будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея.

Также всем выезжающим желательно предварительно оформить медицинскую страховку перед выездом в Республику Корея, бесплатное оказание медицинских услуг в этой стране не предусмотрено.

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