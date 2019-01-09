Главные направления развития экономики столицы озвучил аким Астаны

Бахыт Султанов напомнил, что в целях повышения качества городской среды в прошлом году был принят Комплексный план по компактной застройке города Астаны на 2019-2023 годы.

Бахыт Султанов обозначил приоритетные задачи на среднесрочный период, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня проводится расширенное аппаратное совещание под председательством акима Астаны с активом города, посвященное итогам 2018 года и задачам на 2019 год.

Бахыт Султанов напомнил, что в целях повышения качества городской среды в прошлом году был принят Комплексный план по компактной застройке города Астаны на 2019-2023 годы.

"В сфере транспортной инфраструктуры с учетом ежегодного роста уровня автомобилизации на 8-9% до 2023 года планируется построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель, а также первую очередь легкорельсового транспорта (LRT)", – сказал Б. Султанов.

В сфере образования до 2023 года за счет прибывающих в столицу прирост контингента детей школьного возраста составит 124 тыс. новых ученических мест. Для устранения дефицита будет построено 37 школ и 10 пристроек (всего на 63 тыс. мест).

Кроме того, для обеспечения 100% охвата детей дошкольным образованием (63 358 детей) планируется построить 25 детских садов. Вместе с тем в сфере здравоохранения планируется построить 15 объектов.

В целях обеспечения качественными услугами ЖКХ для населения будет построено 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей водоотведения.

Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2~2,5 млн кв. м жилой и коммерческой площади централизованным теплоснабжением. Строительство 1-й очереди ТЭЦ-3 обеспечит теплоснабжением западную и левобережную части города, 2-очередь ТЭЦ-3 мощностью 418 Гкал/час планируется реализовать через механизм ГЧП.

Также планируется строительство 3-х подстанций 110 кВ и реконструкция воздушных линий 110 кВ. Это позволит обеспечить электроснабжением ЛРТ, аллеи Мынжылдык, пос. Железнодорожный, снизить нагрузку в юго-западной части города.

По газификации на первом этапе к 2020 году планируется перевести на газ водогрейные котлы ТЭЦ, а также малые частные котельные и жилые массивы (Коктал, Юго-Восток, Чубары, Family Village, Garden Village, Ондирис, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Тельмана). Это снизит выбросы вредных веществ на 30%.

В рамках Комплексного плана планируем решить проблему с ливневой канализацией.

В 2019 году будут продолжены работы по обеспечению беспрепятственного отвода поверхностных стоков (мкр-н Молодежный, мкр-н Акбулак, ж/м "Ондирис", р-н ул. Кудайбердыулы, аллея Мынжылдык, новый ж/д вокзал, "Военный городок"). Общая площадь водосбора за 5 лет вырастет с 13 тыс. га до 23 тыс. га, что составит 66,2% от площади освоения до 2030 года (34,6 тыс. га).

В целом в реализацию Комплексного плана предварительно предусмотрено 1,5 трлн тенге (в том числе из РБ – 946 млрд тенге, из МБ – 527 млрд тенге). Реализация Комплексного плана внесет положительный эффект в развитие экономики как города, так и страны в целом. За 5 лет в бюджет поступит 7 трлн тенге, (РБ – 5,2 трлн тенге, в МБ – 1,8 трлн тенге), а также планируется привлечь 6 трлн частных инвестиций. Это позволит создать 300 тыс. новых рабочих мест и привлечь 3 млн туристов.

"Кроме того, как вы знаете, Главой государства запущены масштабные жилищные программы "Нұрлы жер" и "7-20-25". На сегодняшний день по Астане банками второго уровня одобрено кредитов на общую сумму 20,4 млрд тенге, что обеспечит квартирами 1400 семей. Для того чтобы программа была еще доступнее, мы из местного бюджета выделяем социальную помощь в размере 1 миллиона тенге на приобретение жилья работникам образования, здравоохранения и полиции", – отметил Султанов.

Перед новым годом мы выделили первые 100 субсидий в виде сертификатов, в 2019 году планируем предоставить еще 2 000 субсидий (сертификатов). Акиматом Астаны в 2018 году большая работа проделана в рамках формирования трехлетнего бюджета на принципах программно-целевого бюджетирования, то есть основные направления бюджетных расходов увязаны с общей стратегией развития города.

"Главой государства было поручено разработать новую модель развития города. В рамках нового бюджетного цикла предусмотрен механизм предварительного планирования госзакупок, то есть основная часть конкурсов должна быть уже объявлена. Поэтому каждый администратор должен держать на контроле этот вопрос до выполнения всех работ и услуг подрядчиком", – подчеркнул Султанов.

Кроме того, по словам акима Астаны, акимат привлекает дополнительные доходы в местный бюджет, что позволит обеспечить решение многих актуальных проблем. "В 2018 году мы достигли рекордного уровня самодостаточности бюджета. Доля собственных доходов в общем объеме затрат достигла 63% против 51% в 2017 году", – резюмировал Султанов.

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