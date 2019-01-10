Эрдоган призвал производить сумки из конопли

Турецкий лидер напомнил, что продукция из пластика не полностью разлагается в земле, что негативно сказывается на экологии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил за возрождение посевов конопли в стране и производство из нее сумок и авосек в качестве замены пластиковым пакетам. Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления перед представителями региональных властей, передает ТАСС.

Эрдоган вспомнил, как его мать вязала авоськи из конопляной нити, чтобы ходить за покупками.

"В последнее время мы объявили войну пластиковым пакетам и аналогичным вещам, которые за 500, 750 и 1000 лет не могут полностью разложиться в земле. Моя мать вязала авоськи, с которыми мы ходили за покупками. Эти вещи берегли природу и делались тогда из конопли", - сказал президент.

Он отметил, что в его родной провинции Ризе раньше было производство пряжи и ткани из конопли, пока "враги не отобрали эту отрасль у страны". "Из конопли шили футболки и майки. Теперь мы ее импортируем, так как есть вещи, для производства которых нужна ткань из конопли", - сказал глава государства. По его словам, в интересах возрождения отрасли минсельхоз Турции начал определенную работу, благодаря которой в стране снова смогут шить сумки и одежду из отечественного сырья.

Первые попытки производить ткань из конопли начали предпринимать в 2016 году. Ввиду того, что у этого растения есть и наркотические свойства, необходим очень тщательный контроль за посадками и сбором. В связи с этим во многих странах выращивание конопли запрещено законом. В Турции на данный момент власти разрешают засеивать промышленной коноплей ограниченные пространства в 19 провинциях республики. С учетом намерения президента возрождать это производство ожидается, что масштабы отрасли увеличатся, хотя на данный момент общая площадь посадок составляет всего 2,5 - 3 га.

По данным телеканала Haberturk, объем мировой торговли коноплей, в том числе медицинской марихуаной, составляет порядка $4 млрд, а к 2025 может составить $11 млрд.

Причиной того, что Эрдоган обратил внимание на поиск альтернатив пластиковым пакетам, является то, что они с 1 января стали платными по всей стране. Долгое время Турция не присоединялась к популярному тренду на снижение объемов использования пластмассы в быту, и в магазинах можно было брать практически неограниченное количество упаковок для покупаемых товаров. В последние годы, однако, местные производители стали делать пакеты из биоразлагаемого пластика, который спустя год или два теряет эластичность и рассыпается в руках на множество частиц. Но на такие упаковки перешли не все торговые сети и тем более не все мелкие магазины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!