Олжас Сулейменов снова попросил не лишать свободы Малику Мухитову

Ранее Сулейменов уже просил не лишать свободы девушку, виновную в смерти его внука.

Известный казахстанский писатель Олжас Сулейменов вторично попросил не лишать свободы Малику Мухитову за совершение смертельного ДТП с участием его внука Искандера, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"10 января 2019 года в городской суд Астаны поступило письмо. (...) Искандер с младенчества рос у меня на глазах, в 1995 году я стал послом в Италии и он поступил в начальную школу. Затем переход на работу в Париж в 2001-2013 годы. Там Искандер завершил учебу в средней школе и университете. Родители его рано разошлись, поэтому он все эти годы жил вместе с нами - бабушкой и дедом, как наш сын. Адвокат Куряченко посылал запросы в парижские учебные заведения и получил ответ, что ничего предосудительного с Искандером за годы учебы не замечено. От себя скажу, что Искандер за все свои 26 лет не пригубил и рюмки алкоголя, не выкурил ни одной сигареты, будучи студентом. Получил права на автовождение машины и мотоцикла во Франции, для этого требуются месяцы обучения и экзамены. У него несколько лет водительской практики в Европе без единого штрафа и замечания. Хотя в это трудно поверить, но можно - сужу по себе", - зачитала судья Асем Рамазанова его обращение в суде.

Писатель выразил надежду, что его дочь в будущем поймет его позицию.

"Я как самый старший в семье направил в городской суд Астаны письмо с предложением осудить Мухитову за преступную халатность, но без лишения свободы и сегодня повторяю эту просьбу. Моя супруга поддержала меня, дочь Лейла и другие близкие со временем поймут, что проявление милосердия в самых тягостных обстоятельствах, спасает человеческое в человеке и продлевает ему жизнь для благих дел. Лейле нужно растить двух своих дочерей, восстановить свое душевное спокойствие", - заключил Сулейменов.

Ранее Сулейменов уже просил не лишать свободы девушку, виновную в смерти его внука.

Мухитова была осуждена на 2 года лишения свободы за совершение смертельного ДТП с участием Искандера Сулейменова.

22 июня в Астане произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик ел - Керей, Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался внуком известного писателя Олжаса Сулейменова - Искандер Сулейменов. Как ранее отмечали в департаменте полиции Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые показали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!