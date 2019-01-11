Смерть актрисы в Алматы: что делал водитель Gelandewagen перед ДТП

В полиции озвучили новые подробности аварии, случившейся перед Новым годом.

Полицейские Алматы рассказали, где проводил время водитель Gelandewagen перед тем, как спровоцировать ДТП на пересечении проспектов Абая и Сейфулина перед Новым годом, передает Zakon.kz.

Перед Новым годом в Алматы случилось страшное ДТП, унесшее жизни трех человек. Досудебное расследование проводится по ст. 345 ч. 3 и по ст. 347 УК РК. В рамках производства Управление дознания департамента полиции Алматы назначило соответствующие экспертизы. Постепенно появляются новые подробности дела.

"Все мы знаем о произошедшем недавно по вине владельца "Gelandewagen" ДТП, в котором погибло три человека. Но мало кому известно, что водитель перед трагедией проводил время в ночном клубе "Grand Opera" и покинул заведение в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Избасар Бектуров.

Ранее стали известны сведения о личности водителя автомобиля

В ночь на 29 декабря в Алматы на перекрестке проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся. В результате аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева.

В МВД подчеркнули, что следственное подразделение принимает все необходимые меры для всестороннего расследования обстоятельств ДТП. Каких-либо оснований сомневаться в объективности проводимого расследования нет. Дело находится на контроле.

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