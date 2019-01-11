В массовых ДТП на Капчагайской трассе пострадали 15 человек

Трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Один из них – в отделении реанимации.

Медики рассказали о состоянии людей, пострадавших в массовых ДТП, происходивших 10 января на капчагайской "бетонке", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматинской области.

"Всего 10 января обратились за медицинской помощью 15 человек. Трое из них до сих пор находятся в Центральной районной больнице Илийского района. Один из них – в отделении реанимации с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом голени. Еще два человека находятся в отделении травматологии с диагнозом: сотрясение головного мозга. Состояние всех пациентов стабильное. Больного, находящегося в отделении реанимации, сегодня планируют перевести в общее отделение травматологии. Остальные 12 человек, пострадавшие в ДТП, получили ушибы мягких тканей и после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение", – сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.

С утра 10 января на капчагайской "бетонке" начали массово биться машины. С какого именно столкновения все началось, уже не разобрать, но последствия ДТП начинались примерно с 19 км трассы в сторону Капшагая. По одной из версий, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водители стали резко тормозить, и произошло ДТП. Чуть позже биться начали авто, направляющиеся в сторону Алматы. К 12 часам дня число разбившихся на Капчагайской трассе машин превысило три десятка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!