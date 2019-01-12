Дипломаты выясняют, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Париже

В результате взрыва пострадали около 20 человек.

Казахстанские дипломаты во Франции выясняют, нет ли среди пострадавших в результате мощного взрыва в Париже граждан РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Днем 12 января в девятом округе Парижа произошел взрыв. По данным полиции, пострадали около 20 человек, из них половина в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в местной булочной. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

"Наши дипломаты во Франции выясняют, нет ли среди пострадавших граждан Казахстана", - сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.

По последним данным, четыре человека погибли, пишет РИА Новости. По словам министра внутренних дел Франции, среди четырех погибших - двое пожарных.

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