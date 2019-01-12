Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дипломаты выясняют, есть ли казахстанцы среди пострадавших в Париже

В результате взрыва пострадали около 20 человек.

Фото : © REUTERS / Benoit Tessier12 января 2019, 18:23

Казахстанские дипломаты во Франции выясняют, нет ли среди пострадавших в результате мощного взрыва в Париже граждан РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Днем 12 января в девятом округе Парижа произошел взрыв. По данным полиции, пострадали около 20 человек, из них половина в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в местной булочной. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

"Наши дипломаты во Франции выясняют, нет ли среди пострадавших граждан Казахстана", - сообщила в Telegram пресс-служба ведомства.

По последним данным, четыре человека погибли, пишет РИА Новости. По словам министра внутренних дел Франции, среди четырех погибших - двое пожарных.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты