В трех областях объявлено штормовое предупреждение

Ожидается метель и сильный ветер.

В Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 14 января в Костанайской области местами ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. В Костанае ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, ветер южный ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с. В Астане утром и днем ожидается ветер южный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

13 января в ЗКО ожидается туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра 9-14, местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман, метель, гололед, усиление северо-западного ветра 9-14, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 95-98%.

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