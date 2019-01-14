В прокуратуре убеждены, что Халык присвоил и растратил вверенные ему государством денежные средства в крупном размере.

Генпрокуратура направила протест в Верховный суд по делу Болата Халыка. В надзорном органе не согласны с постановлением апелляции Астаны, оправдавшей экс-главу военизированной аварийно-спасательной службы МИР РК по двум эпизодам из трех, они просят признать его виновным и назначить 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

В свою очередь сторона защиты Халыка тоже направила ходатайства в Верховный суд с просьбой отменить судебные акты судов двух инстанций и оправдать осужденного полностью.

Сравним позиции:

В прокуратуре убеждены, что Халык присвоил и растратил вверенные ему государством денежные средства в крупном размере (ст.189 ч.3 п.п.1, 2 УК РК). К примеру, незаконно начислил премии отдельным работникам сверх положенных норм (в размере двух окладов, вместо положенного одного оклада), установленных нормативными актами, в том числе коллективным договором, и в последующим их собирал (в размере одного оклада) в личных корыстных целях.

Защита не согласна с прокуратурой. Во-первых, Халык потратил лишь 52,1% от годовой плановой суммы премирования, во-вторых, п.40 коллективного договора предоставляет право руководителю РГП "ПВАСС" премировать работников в размере не более двух должностных окладов в пределах фонда оплаты труда, а не одного оклада, как утверждают прокуроры, в-третьих, часть этих премий сотрудники добровольно выплачивали не Халыку, а во внутрикорпоративный фонд, который существовал еще до назначения Халыка на должность руководителя. Данные денежные средства расходовались коллективом исключительно на свои корпоративные нужды. Например, был куплен кухонный гарнитур, бильярдный стол, посуда, установлена юрта на празднование Наурыза, закупались материалы для субботника, помыто и покрашено здание, выплачены денежные суммы техническим работникам к 8 марта и так далее.

"Документы по расходованию средств, а также показания свидетелей в суде первой инстанции подтверждают доводы Халыка", - настаивают адвокаты.

Еще в прокуратуре считают, что суд оправдал Халыка по эпизоду с получением взятки от Бейкенова необоснованно. В качестве доказательств своей точки зрения в протесте надзорный орган приводит текст записей разговоров между Халык и Бейкеновым. Где они, якобы, договариваются о времени и месте передачи взятки.

Защита настаивает: РГП "ПВАСС" принимала у Бейкенова после ремонта пожарный автомобиль. Приемочная комиссия составила акт несоответствия, а фирма Бейкенова исправляла недочеты. После их устранения Халык перечислил Бейкенову 17 920 000 тенге. Разговоров о какой-либо денежной сумме в деле не имеется, Также, по мнению адвокатов, здесь отсутствует какая-либо рациональность и логика в версии прокуроров о том, что за перечисление 17 млн тенге за выполненные работы, Бейкенов будет выплачивать откат Халыку в размере 10 млн тенге.

Судья апелляционной инстанции А. Есимова так комментировала свое решение по этому эпизоду:

"Кроме показаний взяткодателя, передача взятки не была зафиксирована, предмет взятки не изъят, телефонные разговоры между Бейкеновым и Халык, которые договаривались бы об условии передачи взятки, сумме взятки, – отсутствуют. И это при том, что все это время Халык находился под оперативным наблюдением, и в отношении него проводились НСД".

О чем просит защита.

И если прокуратура не согласна с решением суда только по этим двум эпизодам, то сторона защиты старается оправдать Халыка и по эпизоду получения взятки в 4 млн тенге от предпринимателя Шильдебаева, через посредника Калтаева.

Аргументы защиты

Шильдебаев также, как и Бейкенов, написал заявление в Антикоррупционную службу после того, как его задержали, то есть под давлением. Более того, в деле отсутствует какое-либо логическое обоснование такого задержание обоих заявителей.

По версии обвинения, Шильдебаев передал Калтаеву взятку для Халыка 19 мая 2017 года. Однако в деле имеется документ о негласном наблюдении за этой встречей, составленный сотрудником Антикоррупционной службы Астаны, где описывается встреча, при которой никакой передачи денег не было.

Заявление Шильдебаева не было зарегистрировано в ЕРДР, а значит, уголовное дело по данному факту так и не было начато. Таким образом, в отношении Халыка суд вынес обвинительный приговор по эпизоду Шильдебаева в отсутствии самого уголовного дела.

"Суд не дал оценку приобщенному к материалам дела на стадии апелляции доказательству в виде стенограммы и видеозаписи разговора между Халык и Шильдебаевым, произведенной в ходе НСД 15.05.2017 года в кабинете Халык. На данной записи Шильдебаев говорит Халыку о том, что к нему приходил Ахметалиев с неизвестным сотрудником антикоррупционной службы и уговаривал написать заявление на Халыка с целью заведения на последнего уголовного дела", - говорится в ходатайстве одного из адвокатов.

К слову, в отношении Шильдебаева и Калтаева было начало досудебное расследование по факту дачи взятки, но прекращено за отсутствием состава преступления.

Суд апелляционной инстанции в своем постановлении ссылается на разговор Халыка Б.Ш. с Шильдебаевым Е.К. в Антикоррупционной службе, где Халык просит его дать показания о том, что деньги были переданы Калтаеву в долг. Халык утверждает, что в тот день, 29.05.2017 года, в своем кабинете оперативник Жармаков Болат ложно сообщил Халыку, что якобы заявитель Шильдебаев Е. изначально сказал, что дал деньги в долг Калтаеву Б., что якобы следствие намерено прекратить уголовное дело по этому эпизоду, так как там не доказывается получение взятки. Якобы надо, чтобы Шильдебаев Е. поддерживал свои показания о том, что передавал деньги в долг Калтаеву Б.

"Халык, не зная об истинных взаимоотношениях между Калтаевым и Шильдебаевым, исполнил просьбу оперативника Жармакова Б., и таким образом была получена эта запись. Более того, эта запись была совершена 29.05.2017 года, именно в тот день, когда в отношении Халык Б.Ш. были совершены пытки в виде непредоставления пищи течение одного дня (…).

Соответственно, ввиду того, что в тот день и в тот момент в отношении Халык Б.Ш. применялись пытки, он был под давлением, он был растерян", - пояснил адвокат Мухамедьяров.

К слову, постановлением следственного суда от 10.08.2018 года было признано незаконным бездействие прокурора Астаны по факту пыток Халык Б.Ш путем непредоставления пищи 29.05.2017 года, суд также обязал прокурора начать досудебное расследование по ст.146 ч.2 УК РК. На сегодняшний день уголовное дело все еще расследуется в Управлении специальных прокуроров Астаны. Стороне защиты не предоставляют доступ ко всем доказательствам по делу о пытках, не показывают результаты экспертиз, а само дело до сих пор не направлено в суд.

Слушание кассационной инстанции должно состояться 15 января.

Татьяна Ковалева, Астана

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