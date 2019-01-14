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Еще одну теплую остановку испортили в Астане

В начале 2019 года неизвестный разбил дверь в подобной остановке.

Фото : соцсети14 января 2019, 15:13

Еще один теплый остановочный комплекс в Астане подвергся вандализму, передает Zakon.kz.

Аким района Арман Турлубек на своей странице в Facebook выложил видео инцидента.

"Ещё один "герой", 10 января на остановке по Женис 24 показал на что способен. Силы некуда девать? Приходи на помощь к нашим дорожным рабочим! Покидаешь снег, соберешь мусор, разомнешься без ущерба для своего бюджета. Погреться на остановке и оставить за это свой большой РАХМЕТ? Покажи на что способен реально, приходи к нам за рабочим инвентарем. Лопата и метла легко выбьют любой иждивенческий настрой и подарят тебе желанные минуты славы", - написал Арман Турлубек.

В начале 2019 года неизвестный разбил дверь в подобной остановке.


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