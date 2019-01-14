Силами гвардейцев обеспечен правопорядок на улицах - Касымов

Все задачи за 2018 год Национальной гвардией выполнены в полном объеме - министр.

Сегодня в Астане с участием руководящего состава Национальной гвардии РК состоялось заседание Военного Совета, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск за 2018 год и определены задачи на текущий период, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В работе Военного совета, которым председательствовал Министр внутренних дел РК генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов, приняли участие помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Габит Байжанов, первый заместитель Главного военного прокурора полковник юстиции Бирлик Ташимов, командующие региональными командованиями и командиры воинских частей, начальник Военного института и их заместители по воспитательной и социально-правовой работе.

Открывая заседание, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов отметил, что все задачи за 2018 год Национальной гвардией выполнены в полном объеме.

- В первую очередь, силами гвардейцев обеспечена безопасность и правопорядок на улицах городов, свыше пяти тысяч военнослужащих по всей республике ежедневно обеспечивают общественную безопасность. За истекший год ими задержано свыше 38 тысяч правонарушителей. Военнослужащими войск надежно обеспечена охрана особо важных объектов, исправительных учреждений, без срывов осуществлена конвоирование осужденных и заседания судов. Большая работа проделана по ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Обеспечена безопасность более 850 социально-политических и культурно-спортивных мероприятий.

Помощник Президента – Секретарь совета безопасности Габит Байжанов сказал, что Главой государства уделяется пристальное внимание социальным вопросам военнослужащих. В этой связи, повышается денежное довольствие защитников Родины, решаются жилищные вопросы. Вместе с тем он отметил, что воинская служба обязывает каждого военнослужащего быть всегда в высокой степени служебно-боевой готовности в интересах безопасности государства.

- Отмечаю особую роль Национальной гвардии по отработке плана "Антитеррор" во взаимодействии с другими силовыми структурами. Для этого созданы все необходимые условия для подразделений специального назначения. Есть уникальный Центр для их подготовки. В прошлом году вами успешно проведено Международное тактико-специальное учение "Кобальт-2018" в рамках ОДКБ. Результаты служебно-боевой деятельности отражают роль Национальной гвардии перед обществом и населением. Поэтому на Вас возлагаются большие задачи по поддержанию безопасности и правопорядка в стране, - сказал Секретарь совета безопасности Габит Байжанов.

На заседании с основным докладом выступил Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

В своем докладе Главнокомандующий войсками подытожил результаты служебно-боевой деятельности Нацгвардии в ушедшем году и доложил, что, несмотря на определенные трудности, Национальная гвардия выполнила поставленные задачи в полном объеме.

На заседании Военного совета также были заслушаны отчеты командующих региональными командованиями.

Подводя итоги заседания, глава правоохранительного ведомства Калмуханбет Касымов акцентировал внимание командиров и начальников всех уровней на боеготовность и боеспособность войск, соблюдение воинской дисциплины и правопорядка в войсках и поставил задачи на 2019 год.

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