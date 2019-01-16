Предполагаемый насильник подростка из села Абай попал на видео

Видео и аудиозаписи были переданы полиции.

Правозащитница Айман Умарова распространила видео предполагаемого насильника 16-летнего подростка из села Абай, передает Zakon.kz.

В 2013 году парень в возрасте 16 лет стал жертвой насилия. Предполагаемыми насильниками являются бывший полицейский и его знакомый.

Адвокат потерпевшей стороны Айман Умарова распространила видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина.

- На видео запечатлен второй подозреваемый в насилии, пойманный с поличным. Когда парень рассказал родителям об изнасиловании и вымогательствах, родители принялись самостоятельно собирать доказательства. При очередном звонке этого мужчины, когда он вновь склонял парня к встрече, родители записали разговор на диктофон, - рассказала Айман Умарова.

Однако одними аудиозаписями дело не ограничилось.

- Очередное сношение должно было состояться в кафе, где работал парень. Там родители спрятались в некой кабине с камерой и выжидали прихода того мужчины. Как только он разделся и собирался приступить к насилию, родители выбежали и на камеру начали задавать ему вопросы. Он назвал свое имя, сказал, что пришел сношаться, - описала адвокат.

Видео и аудиозаписи были переданы полиции.

О факте изнасилования 5-летней давности стало известно общественности только сейчас. Над подростком очень долго издевались и довели до попытки самоубийства. В 2015 году, как сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование по статье 121 УК РК "насильственные действия сексуального характера".

Асема Тунгушбаева

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