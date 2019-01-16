В Верховном суде не смогли вынести решение по делу Болата Халыка

Все денежные средства Халык использовал на производственные цели - защитник.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда не смогла вынести решение по делу экс-главы военизированной аварийно-спасательной службы МИР РК Болата Халыка, передает корреспондент Zakon.kz.

Председательствующий судья Абай Рахметулин так пояснил решение:

"Рассмотрение коллегией откладываем на 22 января. Здесь необходимо истребовать дополнительные документы. 22-го будет принято окончательное решение".

Заседание длилось более двух часов. Сначала прокурор Аубакиров представил позицию надзорного органа, затем в свои отзывы и ходатайства представили адвокаты Халык Б. и общественный защитник Айнур Турсынбаева.

Так, например, адвокат Ундасынова обратила внимание суда, что в соответствии с требованиями ч.3 ст. 484 УПК РК и п.2 Нормативного постановления Верховного суда №5 "О порядке производства по уголовным делам в кассационной инстанции" судебные акты при несоблюдении апелляционного порядка их обжалования (а прокуратура не подавала протесты во вторую инстанцию) могут быть пересмотрены в кассационном порядке лишь по протесту генерального прокурора или по представлению председателя Верховного суда.

"В протесте в кассационном порядке нет ссылки на ч.3 ст.484 УПК РК – несоблюдение апелляционного порядка обжалования судебных актов. (…) При таких обстоятельствах протест в кассационную инстанцию принесен необоснованно и незаконно", - сказала Ундасынова.

По ее мнению, довод прокуратуры о том, что Халык Б. похитил государственные денежные средства будучи главой РГП "ПВАСС" (на этом они настаивают в своем протесте, апелляция подсудимого по этому эпизоду оправдала – авт.), несостоятельны, потому как материалами не доказан корыстный мотив.

"Все денежные средства Халык использовал на производственные цели. (…) а его действия были направлены на обеспечение нормального функционирования руководимого им предприятия. Более того, государство не выделяло деньги организации. РГП "ПВАСС" сами зарабатывали деньги, оказывая спасательные услуги", - добавила она.

Прокуратура также настаивает, что Халык взял 10 млн тенге у Бейкенова в качестве взятки в гостинице Royal Tulip в Алматы. Защита с этим не согласна. Помимо приведенных ранее аргументов защиты, сегодня в суде прозвучало еще одно:

"В тот день я приехала (в Алматы – авт.) вечерним рейсом.Он меня встретил,так как вылетел раньше меня дневным рейсом. А днем я беспокоилась о том, как он добрался, и мы говорили по видеосвязи. Он говорил, что остановился в 513 номере, потому что 508 был не убран (по версии следствия, передача денег произошла в 508 номере около 16:00 – авт.). В этот момент с ним в номере находился наш друг семьи, который поздоровался со мной. Мы прилетали на свадьбу и все время проводили вместе. В итоге, когда мы улетали, двое мужчин в аэропорту нас с пристрастием досмотрели. Но ничего не нашли. Мы сели на свой рейс и улетели. Это было 21 мая вечером, а 23 мая его задержали. Напрашивается вопрос, если тогда у него были деньги, какие-то меченные купюры, почему нас не задержали в аэропорту? А если тогда ничего не было, то на основании чего сейчас прокуратура пытается доказать факт получения взятки?" - рассказала Айнур Турсынбаева.

Перейдя к ходатайствам (апелляционная инстанция признала Халыка Б. виновным в получении взятки от бизнесмена Шильдебаева, адвокаты просят оправдать своего подсудимого полностью, прокуратура настаивает в обвинении на 2 эпизодах – авт.) защита экс-главы РГП "ПВАСС" снова обратила внимание суда, что Шильдебаев написал заявление под давлением сотрудников Антикоррупционного ведомства, что по отношению к Халыку были применены пытки (дело по пыткам расследуется уже 3 месяца – авт.), а слова свидетеля Калтаева, сообщившего, что обменивал деньги полученные от бизнесмена (4 млн тг.) для Халыка не подтверждаются документами (по данным Нацбанка и обменника, где якобы была совершена конвертация 22 мая 2017 года никаких денежных операций Калтаевым не производилось – от авт.).

Более того, в отчете о проведенных негласных следственных действиях заместитель руководителя ДОС ДНБПК РК А. Шерьязданов опровергает факт получения денежных средств Калтаевым Б. от Шильдебаева Е.

Дело в том, что встречались Шильдебаев и Калтаев лишь однажды-19.05.17. И встреча эта проходила под наблюдением оперативных сотрудников, которые не установили факт передачи взятки от Е. Шильдебаева (обозначенного под псевдонимом "Тенге") Калтаеву (обозначенного под псевдонимом "Рупи").

"Помимо этого, по версии следствия, Шильдебаев обратился с заявлением по факту вымогательства в Антикоррупционную службу в 10:45, но согласно НСД в это время от находился в кафе "Халиф". А в 15:00 был задержан по адресу Шевченко 8. (…) И факт вымогательства суд апелляционной инстанции не признал, а также не поддержан генеральной прокуратурой. Помимо этого, в деле есть документ сообщающий, что заявление Шильдебаева зарегистрировано в 17:30, то есть после его задержания", - подчеркнула Ундасынова.

Следующее заседание состоится 22 января в 9 утра.

Татьяна Ковалева, Астана

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