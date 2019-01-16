МВД: Установлены личности браконьеров, напавших на инспекторов

В настоящее время проводится работа по их задержанию.

Личности браконьеров, ставших участниками нападения на инспекторов "Охотзоопрома" в Карагандинской области, установлены, передает Zakon.kz со ссылкой на директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмаса Садубаева.

15 января в столичной городской больнице №1 скончался один из инспекторов РГКП "ПО" Охотзоопром", который вместе со своим напарником 13 января при исполнении служебных обязанностей в степи на территории Карагандинской области подвергся нападению со стороны браконьеров.

"По данному факту Следственным управлением Департамента полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК (убийство, совершенное группой лиц). На сегодняшний день, в результате комплекса следственных действий установлены все лица, причастные к совершению указанного преступления. В настоящее время проводится работа по их задержанию", - сообщил Садубаев.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким инспектора, погибшего в неравной схватке с преступниками.

Ранее замгенпрокурора РК Лукин заявил, что кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!