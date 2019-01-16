Лукин о гибели инспектора: Кто бы это ни был, он понесет наказание

Дело о гибели инспектора при погоне за браконьерами на контроле у генпрокурора РК.

Заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин в кулуарах мажилиса сообщил, что дело о гибели инспектора "Охотзоопрома" при погоне за браконьерами на сайгу взято на контроль у Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Генеральным прокурором РК данный инцидент взят на свой личный контроль. Департаментом полиции проводятся соответствующие оперативные розыскные мероприятия по установлению лиц, подозреваемых в совершении такого тяжкого преступления. Более того, группа сотрудников центрального аппарата МВД выехала в Карагандинскую область для оказания помощи местным сотрудникам департамента полиции", - сказал Лукин.

Он также убежден, что "в кратчайшие сроки это преступление будет раскрыто, эти лица будут установлены и взяты под стражу".

В то же время заместитель генпрокурора развеял опасения по поводу того, что виновные были на дорогих машинах и с оружием, и они не понесут заслуженное наказание.

"Убеждаю вас в том, что и генпрокурором взят на контроль, министром внутренних дел, кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с Уголовным кодексом по всей тяжести этой статьи", - заверил он.

Информация о случившемся появилась 14 января. 13 января около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор, получив черепно-мозговую травму. Первоначальную информацию о смерти одного из инспекторов опровергли. Позже все же стало известно, что Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!