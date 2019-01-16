Акмолинцы встретили триумфаторов Континентального кубка

Лучшим игроком финального матча стал нападающий Евгений Гасников.

16 января в столичном аэропорту болельщики встретили хоккейный "Арлан", ставшего первым казахстанским клубом, завоевавшим Континентальный кубок, передает управление внутренней политики Акмолинской области.

Спортсмены были буквально завалены букетами цветов от десятков фанатов, не пожалевших сил и времени, чтобы встретить героев в Астане. Поздравить команду лично приехал исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Андрей Сачук.

"Вся страна, вся область болели за вас. Мы гордимся, что в начале года именно наша команда принесла первую победу стране на таких крупных международных соревнованиях", – поздравил спортсменов руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев.

"Спасибо вам огромное, что встречаете нас в такое раннее время. Спасибо за вашу любовь, поддержку. Мы ее чувствовали, в нас вселяли надежду и веру в свои силы", – поблагодарил встречающих защитник Владимир Малевич.

Напомним, чемпион Казахстана по хоккею сезона 2017-2018 гг. ХК "Арлан" стал первым в истории казахстанским клубом, который выиграл Континентальный кубок, проводимого с 1997 года под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

В финальных соревнованиях клуб "Арлан" на пути к победе, обыграв "Катовице" (Польша), "Гомель" (Беларусь) и "Белфаст Джайантс" (Северная Ирландия), набрал в общей сумме восемь очков и выиграл Континентальный Кубок.

Лучшим игроком финального матча стал нападающий клуба "Арлан" Евгений Гасников.

На следующий день болельщиков ожидает очередная игра любимой команды с клубом "Алматы" в новом старте чемпионата Казахстана.

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