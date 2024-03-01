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Казахстанка наняла киллера для убийства мужа

Казахстанка наняла киллера для убийства мужа, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 09:28 Фото: пресс-служба ДП ЗКО
На западе Казахстана полиция задержала двух подозреваемых в заказном убийстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Западно-Казахстанской полиции отметили, что сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) региона удалось оперативно предотвратить заказное убийство. 

"Задержаны двое жителей ЗКО. Установлено, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем".Пресс-служба ДП ЗКО

Также сказано, что у подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность.


По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

"Подозреваемые задержаны, с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей". Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет".Пресс-служба ДП ЗКО

Проводятся следственные действия.

Как уточнили в полиции, жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности.

"Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – заключили в ведомстве.

В конце 2023 года в Астане произошла аналогичная ситуация. Тогда столичные полицейские также  предотвратили заказное убийство. По подозрению в совершении данного преступления были установлены двое мужчин – заказчик и исполнитель убийства. Мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество.

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