Браконьеров, убивших егеря в Карагандинской области, сдали подельники

Браконьеры продолжают скрываться от правосудия и еще не задержаны.

В кулуарах сената парламента РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал инцидент с гибелью егеря при погоне за браконьерами на сайгу в Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

"Да, они жители Кызылорды. Ориентировку распространили сотрудники департамента полиции Кызылординской области. Установили машину, установили личности. Есть свидетели, там было две машины. Сейчас объявлен розыск. Они были на двух машинах, участие в совершении преступления принимали с одной машины трое. Их установили. Через них установили личности основных преступников", - сказал министр.

Министр добавил, что сотрудников полиции среди них нет. По его словам, сейчас возбудили дело по статье убийство. Эти лица еще не задержаны. Они были на двух машинах. Но участие в совершении преступления принимали трое - с одной машины.

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"Почему егеря не транспортировали? Преступники, когда уходили с места преступления, забрали ключи, и сорвали с них навигатор. Поэтому вторая машина не смогла сразу их найти. Поэтому, конечно, потеряли время, пока довезли его в больницу. Мы с утра хотели (транспортировать раненого), но мы не смогли до обеда даже вертолет поднять из-за погодных условий. Мы не могли использовать вертолет ЧС, нам не дали разрешение на взлет", - пояснил Касымов.

15 января в столичной городской больнице №1 скончался один из инспекторов РГКП "ПО" Охотзоопром", который вместе со своим напарником 13 января при исполнении служебных обязанностей в степи на территории Карагандинской области, подвергся нападению со стороны браконьеров.

Оксана Скибан, Астана

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