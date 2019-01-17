Жильцы элитного ЖК в Алматы рассказали, откуда появился долг в 22 млн тенге

Как пояснили жители комплекса, практически весь долг сложился из-за недавно построенной башни комплекса, которая не оплачивает счета за электроэнергию.

Жильцы ЖК "Тенгиз строй" рассказали, почему у элитного жилья образовался непогашенный долг в 22 млн тенге и кто в этом виноват, передает Zakon.kz.

Как пояснили жильцы дома, виной многомиллионным долгам стала недавно построенная башня комплекса (шестая по счету). К ней от трансформаторной подстанции тянется кабель, по которому жильцы дома якобы и получают бесплатную энергию. Оказалось, что во всех остальных подъездах были установлены дополнительные счетчики, наглядно показывающие, сколько энергии потребляют честные плательщики.

"У нас шесть больших одноподъездных башен. Пять башен, в которых живем мы, в них 90% - добросовестные плательщики, я в том числе. Каждый из нас заключил индивидуальный договор с "Алматы Энергосбыт". Дело в том, что строил комплекс "Тенгиз строй" - она взяла и поставила большую трансформаторную подстанцию (ТП), подключила нас к ней. И вот от нее отходит один непонятный кабель. Потом мы выяснили, что они построили еще шестую башню двадцатиэтажную и подключили к ней этот кабель. А все долги со здания они повесили на нас, отсюда и получился долг в 22 млн тенге. Наш потребительский кооператив поставил дополнительно 27 счетчиков - общедомовое освещение, КСК, наши квартиры, лифты, подвалы. Мы показали, сколько энергии мы официально используем. Все остальное - не наше потребление. Дело в том, что ТП на балансе "Алматы Энергосбыт", где отказываются принять показания наших счетчиков. Мы не отказываемся платить и платим, но этот кабель по-прежнему отходит и энергия также воруется", - озвучил свою версию житель дома Сергей Пономарев.

Юрист Надир Байгарин на своей странице в Facebook также рассказал о финансовых разногласиях с "Алматы Энергосбыт". По его версии, в 2017 году собственники квартир и помещений нашего ЖК "Тенгиз Тауэрс" провели кропотливую работу и сменили форму управления ЖК, образовав потребительский кооператив (ПК) и избавившись от прежней управляющей компании от застройщика - ТОО "Тенгиз-Сервис.

"ТОО "Тенгиз-Сервис на тот момент успела погрязнуть в долгах перед многими коммунальными службами города и иными предприятиями, несмотря на то, что большинство жильцов и собственников исправно оплачивали за коммунальные услуги и содержание общедомового имущества. Сделав все необходимое в соответствии с Законом РК о жилищных отношениях, ПК приступил к работе "с чистого листа". Были заключены договоры с тепловыми сетями, с поставщиками холодной воды, за сточные воды. При этом собственники квартир и большинства помещений уже имели и по сей день имеют действующие лицевые счета, на основании которых исправно оплачивали и оплачивают непосредственно поставщикам за потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, горячую и холодную воду, канализацию. Необходимо было также решить вопрос с оплатой за электрическую энергию на общедомовые нужды (ОДН), для чего ПК, в соответствии с решением собственников оплачивать электроэнергию на ОДН по фактическому потреблению, обратился в АлматыЭнергоСбыт с заявлением заключить договор электроснабжения. Но не тут-то было", - написал юрист.

При этом собственники начали получать уведомления о расторжении договоров с конца декабря 2018 года. В бумаге также было пояснение, что жильцам прекратят поставлять электроэнергию. Как сообщил Байгарин, закон четко регламентирует все вопросы и особенно вопрос приостановления поставки электроэнергии и расторжения договора, особенно когда это касается бытовых потребителей.

"Иначе как самоуправством действия АЭС назвать не могу. Недавно выяснилось, что отключение АЭС планирует в итоге на завтра 17.01.2019г. Ок, мало того, что нарушаются положения ГК РК, так еще и 30 дневный срок, применяющийся у бытовых потребителей, не выдержан. Чего пытается добиться АЭС? Что жильцы возьмут на себя непонятные долги? Что заставят ПК взять на себя непонятный долг и заключить договор на условиях, не соответствующих положениям действующего законодательства РК? Никто не отказывается платить по счетам, и платит. Но, если есть долг, пусть мне, нам, по закону, по порядку, на основании конкретных данных и показаний докажут, что именно эти суммы, эти потери должны оплатить мы, как потребители. Я готов, и многие мои соседи, с кем обсуждаем вопрос, готовы", - добавил он.

Байгарин отметил, что основная проблема заключается не столько в самом долге, сколько в шантаже со стороны поставщика электроэнергии. При этом людям не дают точных данных потребления энергии по каждому дому. Другими словами, сколько каждый подъезд должен в разрезе общего долга, пока неизвестно.

"Долг накопился за техническое освещение, которое идет на общедомовые нужды. Мы готовы оплатить, мы даже не спорим, что в этой сумме есть часть и нашего долга. Но нам никто не предоставляет, ни застройщик, ни "Алматы Энергосбыт" конкретную разбивку по цифрам. Если они их нам предоставят, сколько электроэнергии тратит каждый дом, показания счетчика, потери электроэнергии. Но нам их не предоставляют. В прошлом году было выявлено хищение со стороны застройщика, у нас есть протокол. И не понятно, оплатили он или нет. Мы не пытаемся увильнуть, но получается, что нас просто шантажируют, не объясняя ничего", - заключил юрист.

17 января стало известно о том, что из-за многомиллионного долга за электроэнергию, образовавшегося в течение трех лет, подача электроэнергии в жилой комплекс "Тенгиз Тауэрс", расположенный в Бостандыкском районе Алматы на улице Сатпаева, с 17 января 2019 года будет прекращена. Об этом сообщила пресс-служба "АлматыЭнергоСбыта. 15 января этого года энергопоставщик прекратил подачу электроэнергии в ЖК ТОО "Артемида" в Алатауском районе, задолжавший за 3 месяца 9 млн тенге.

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