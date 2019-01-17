Прокурор рассказал детали убийства полицейского в Алматы

Как сообщил гособвинитель, сотрудники полиции конфликтовали на почве родственных связей.

В специализированном межрайонном уголовном суде Алматы началось рассмотрение дела бывшего полицейского Алмаза Беристемова. Сотрудник обвиняется в убийстве коллеги из-за брака с его сестрой, на которой он был женат, передает Zakon.kz.

Прокурор в обвинительной части сообщил, что подозреваемый обвиняется по части 1 статьи 99. Во время следствия было установлено, что 29 сентября Беристемов заступил на дежурство. Вооружившись ПМ, он был на территории автомойки. Там он встретился с зятем, также полицейским. По словам прокурора, подозреваемый узнал, что зять якобы не появляется дома неделями, и плохо относится к его сестре.

Двое сотрудников полиции отошли в сторону от людей. Тогда Беристемов начал предъявлять зятю претензии.

"В результате у него возник умысел убить зятя. Он вынул пистолет, снял с предохранителя и приставил пистолет к голове зятя. Видя, что тот уклоняется, он начал препятствовать и выстрелил. В результате пострадавший получил огнестрельную рану височной доли головы, скончался в реанимации, не приходя в сознание", - сказал прокурор.

Подсудимый в ответ на зачитанное обвинение коротко пояснил, что у него не было умысла убивать.

Беристемов женат, ранее не судим.

В Алматы 29-летний сотрудник МПС Азамат Беристемов из табельного оружия застрелил коллегу и, как выяснится позже, своего зятя. Погибшему Сабиту Бегланулы было 28. В Центральную городскую клиническую больницу пострадавшего доставили 26 сентября около 18.00. Врачи до последнего боролись за жизнь молодого человека, но пулевое ранение в висок оказалось смертельным. Медики от комментариев воздержались, сославшись на запрет родственников погибшего полицейского.

Сам инцидент произошёл на территории местной полицейской службы. Известно, что лейтенант Азамат Беристемов выстрелил в коллегу из табельного оружия. Как рассказали в МВД, конфликт был из-за семейных неурядиц.

Ранее сообщалось, что родные погибшего хотят, чтобы подсудимого наказали по всей строгости закона.

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