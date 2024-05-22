Стали известны новые подробности крушения вертолета Раиси

Новые подробности крушения президентского вертолета раскрыл глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IRNA Эсмаили находился в другом вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси. Он отметил, что во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была лишь в одной части.

"Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал", - сказал он.

Экипаж их вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшего вертолета, но никто не ответил. Чуть позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который летел вместе с Раиси. Он сказал, что плохо себя чувствует и не знает, где он. В итоге через некоторое время он скончался, как и остальные члены экипажа.

Глава администрации президента заявил, что видел облако только в одном ущелье, на очень ограниченной территории, поэтому затруднился сказать, могли ли неблагоприятные погодные условия стать фактором трагедии.

Ранее в Тебризе состоялся первый этап похорон погибших президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел страны Амира Абдоллахияна.



19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет Ибрахима Раиси нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Выборы президента Ирана намечены на 28 июня.