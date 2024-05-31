Стало известно имя претендента на должность главного тренера сборной РК по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет издание "Спорт Шредингера" в Telegram, в ближайшее время российский специалист должен прилететь в Астану, где будет обсуждаться контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год.

Отметим, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу в июле 2021 года. А в декабре он стал наставником "Ференцвароша".