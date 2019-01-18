7 лет тюрьмы за пост в соцсетях

За размещение, например, в фейсбуке личной или семейной тайны, без согласия человека, могут посадить на семь лет.

Согласно части 5 статьи 147 Уголовного кодекса РК распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

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Таким образом, за размещение, например, в фейсбуке личной или семейной тайны, без согласия человека, могут посадить на семь лет.

К личной тайне относятся любые сведения имеющие личный характер:

об отношениях, причем не обязательно в интимной сфере,

привычках,

событиях в жизни,

встречах,

взглядах,

пристрастиях,

склонностях,

физических недостатках,

судимости, которая уже снята или погашена,

переписка,

психических и иных заболеваниях

и другие сведения, разглашение которых человек считает неприемлемым и предпринимает усилия (меры) для сохранения тайны.

Семейная тайна — это любые сведения о фактах и обстоятельствах, затрагивающих членов семьи, которые они договорились сохранять в конфиденциальности и предпринимают усилия для этого. Семейную тайну образуют сведения о фактах и обстоятельствах жизни как всей семьи в целом, так и любого из его членов, сведения имущественного характера, иные сведения, затрагивающие членов семьи, входящие в круг информации о частной, личной жизни.

Поэтому, если без согласия человека разместили в соцсетях, например, фото или просто информацию о его встрече с кем-то, либо из ресторана, или спортзала, или с пляжа, или любое другое, которое человек не хотел бы видеть в публичном доступе, то он может подать заявление в полицию в отношении того, кто это разместил. И нарушителя могут посадить на 7 лет. Для этого обязательно нужны доказательства. Лучшим являются скриншоты, которые нотариально удостоверены.

Я понимаю, что по закону всё выглядит идеально, и на практике сложно будет привлечь кого-то. Но закон есть закон. И если быть настойчивым, то можно добиться законности.

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