Правительство извинилось перед жителем Японии за потерянные 50 лет жизни в тюрьме

Японец, который провел более 50 лет в камере смертников, получил личные извинения от начальника местной полиции Такаёси Цуда. Он посетил господина Хакамаду дома, чтобы лично извиниться за потерянные 50 лет жизни в камере смертников за ложные обвинения, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, профессионального боксера Хакамаду арестовали в 1966 году, когда тела четверых человек были найдены после пожара на фабрике по переработке соевых бобов неподалеку от Токио. Погибшими были начальник задержанного, его жена и двое детей.

После 20 дней допросов он признался в убийстве, однако на суде заявил, что признания были получены под пытками. Адвокаты подозреваемого настаивали на том, что следователи сфабриковали доказательства.

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Тем не менее в 1968 году Хакамада был признан виновным, приговорен к высшей мере наказания и провел 46 лет в камере смертников, попав по этому поводу в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2014 году суд в городе Сидзуока доказал, что ДНК осужденного не совпадает с генетическим материалом крови, обнаруженном на месте преступления.

Судья допустил, что следствие сфальсифицировало улики, назначил новое судебное рассмотрение, и Ивао Хакамада вышел на свободу.

Только недавно начальник японской полиции лично извинился перед мужчиной, который провел 58 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал.

Ранее семь человек погибли в результате обрушения причала на острове Сапело в штате Джорджия. Инцидент случился 19 октября 2024 года.

