Опубликованы фото подозреваемых в убийстве инспектора браконьеров

Они объявлены в межгосударственный розыск.

Опубликованы фото браконьеров, подозреваемых в убийстве инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Преступление было совершено 13 января на территории Нуринского района Карагандинской области. Около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" были обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор - черепно-мозговую Позже инспектор Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

В результате комплекса следственных действий установлены трое лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления. Подозреваемые объявлены в межгосударственный розыск.

В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию. В полиции призвали обратиться по телефонам 8(7212)429204, 429190, 429025, 429026 либо на 102 при получении какой-либо информации о подозреваемых.

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