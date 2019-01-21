Названы причины затора на казахстанско-российской границе

По состоянию 20 января скопления автотранспортных средств на пункте пропуска "Сырым" не наблюдается - КГД.

Очередь автомашин на международном автомобильном пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией в Западно-Казахстанской области образовалась в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в комитете госдоходов, передает Zakon.kz.

"Очередь автомашин на международном автомобильном пункте пропуска "Сырым", находящейся на границе с Российской Федерацией в Западно-Казахстанской области образовалась в связи с ухудшением погодных условий 12 и 13 января 2019 года (сильная метель, гололед) и закрытием движения на автодороге республиканского значения Уральск-Самара для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как поясняется, в связи с этим по состоянию на 17.00ч. 18 января была увеличена смена с 3 до 4 сотрудников и на 1 единицу сканирующая техника.

С 19 чаcов 18 января до 7 утра 19 января были зарегистрированы 311 большегрузных автомобилей.

Как рассказали в КГД, согласно закону "Об экспортном контроле" и Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС 16 января были организованы подразделения по экспортному контролю органов государственных доходов на 37 автомобильных пунктах пропуска на государственной границе РК с государствами-членами ЕАЭС.

Органами государственных доходов осуществляется мониторинг по следующим товарам:

- подлежащим экспортному контролю (вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного назначения);

- ранее ввезенным на территорию Республики Казахстан из третьих стран, к которым в связи с вступлением РК в ВТО применены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин(товары из перечня);

- импортируемым с территории государств – членов ЕАЭС в рамках взаимной торговли (НДС на импорт).

Мониторинг проводится путем сканирования одного из документов на грузы (товары), передаваемых должностным лицам органов государственных доходов Пограничной службой КНБ РК.

Сотрудниками органов государственных доходов при выполнении мониторинга не проводится досмотр/осмотр товаров.

Время сканирования товаросопроводительных документов при мониторинге занимает от 3 мин до 5 мин при консолидированной перевозке.

"По состоянию 20 января скопления автотранспортных средств на пункте пропуска "Сырым" не наблюдается", - сообщили в ведомстве.

Водители фур пожаловались на километровые очереди на посту "Сырым". Затор они связывают с работой сотрудников ДГД. Служба экспортного контроля ДГД стала работать на пограничных постах с 16 января 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!