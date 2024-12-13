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Общество

Названа причина скопления 500 автомобилей на границе Казахстана

На границе Казахстана и России скопилось почти 500 грузовых авто, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 11:07 Фото: pixabay
Непогода повлияла на работу пункта пропуска "Сырым", что привело к скоплению автомобилей. Об этом Zakon.kz сообщили в Комитете государственных доходов (КДГ).

По данным Комитета, с ночи 13 декабря 2024 года на пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России.

Это произошло по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области России – сильный снегопад, метели, гололедица.

Движение по федеральным трассам России временно ограничено, и, по информации МЧС, ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 13 декабря 2024 года.

"В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий".Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

По данным Комитета, с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации.

"Предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях".Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Ранее стало известно о ситуации на другом пункте пропуска. Как оказалось, Казахстан временно закроет границу с Китаем. Почему это произошло, можно прочитать здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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