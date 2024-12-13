Названа причина скопления 500 автомобилей на границе Казахстана
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Непогода повлияла на работу пункта пропуска "Сырым", что привело к скоплению автомобилей. Об этом Zakon.kz сообщили в Комитете государственных доходов (КДГ).
По данным Комитета, с ночи 13 декабря 2024 года на пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России.
Это произошло по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области России – сильный снегопад, метели, гололедица.
Движение по федеральным трассам России временно ограничено, и, по информации МЧС, ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 13 декабря 2024 года.
"В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий".Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
По данным Комитета, с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации.
"Предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях".Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
Ранее стало известно о ситуации на другом пункте пропуска. Как оказалось, Казахстан временно закроет границу с Китаем. Почему это произошло, можно прочитать здесь.
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