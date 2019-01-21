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Операция по возвращению казахстанцев из Сирии будет продолжена

В сирийско-иракской зоне, по информации Комитета национальной безопасности, сейчас находится около 800 казахстанцев.

Фото : politforums.net21 января 2019, 17:58

Операция по возвращению казахстанцев из Сирии на родину, получившая название "Жусан", будет продолжена в этом году. Об этом на пресс-конференции в столице сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает Sputnik.

"Мы можем смело сказать, что это не последний этап операции. Это только начало. Министерство иностранных дел и другие компетентные органы всегда держат во внимании судьбу наших граждан, где бы они ни находились. Планируется продолжение операции. Некоторые детали мы не можем сообщить", — сказал Смадияров.

Ранее президент Нурсултан Назарбаев сообщил об эвакуации на родину 47 казахстанцев, находившихся в заложниках у террористов в Сирии. Айбек Смадияров уточнил, что 30 из них – дети в возрасте от одного до пяти лет, многие из которых родились в Сирии.

"Большинство родственников в Казахстане поддерживают каким-то образом связь с казахстанцами, которые находятся на территории Сирии. Более 20 заявлений поступило в прошлом году в департамент консульской службы. Они сами выходили на связь через различные комитеты, есть группы в интернете, через которые они говорят о желании вернуться домой", — уточнил Смадияров.

В сирийско-иракской зоне, по информации Комитета национальной безопасности, сейчас находится около 800 казахстанцев, которые уехали туда в период с 2011 по 2016 годы.


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