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Пассажир, захвативший самолет "Аэрофлота", задержан

Возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.

Фото : Открытые источники22 января 2019, 19:30

Виновник ЧП на авиарейсе Сургут - Москва задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщила Петренко.

СК РФ возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.

"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.

Ранее один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.


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