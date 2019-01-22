Пассажир, захвативший самолет "Аэрофлота", задержан
Возбуждено уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.
Фото : Открытые источники22 января 2019, 19:30
Виновник ЧП на авиарейсе Сургут - Москва задержан. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута", - сообщила Петренко.
СК РФ возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.
"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", - сообщила Петренко.
Ранее один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.
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