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Законодательство РК

В Астане не смогли наказать пассажира за дебош в самолете "Аэрофлота"

Пассажира не смогли наказать за дебош на борту самолета Аэрофлота, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 13:19 Фото: Telegram/aeroflot_official
В Астане в суде рассмотрели дело по факту мелкого хулиганства, совершенного пассажиром. Однако привлечь нарушителя к ответственности не представляется возможным, сообщает Zakon.kz.

В столичном специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 26 августа 2024 года сообщили обстоятельства дела. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" выражался нецензурной бранью, нарушив общественный порядок.

"В судебном заседании С. вину признал и пояснил, что выражал свое возмущение персоналу авиакомпании. Также просил суд прекратить производство по делу, так как правонарушение произошло на территории РФ, на борту самолета, принадлежащее авиакомпании России. В суде инспектор показал, что действительно правонарушение совершено на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", принадлежащего РФ", – сообщили в суде.

Там пояснили, что человек, совершивший адмправонарушение на территории Казахстана подлежит привлечению к ответственности.

Лицо, совершившее адмправонарушение на судне, приписанном к порту РК и находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РК, подлежит административной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором РК", – пояснили в суде.

Однако судом установлено, что действия были совершены на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", принадлежащего России.

"Постановлением суд прекратил производство по делу в связи с тем, что действия совершены на воздушном судне, принадлежащем другому государству", – резюмировали в адмсуде.

Постановление не вступило в законную силу.

23 августа пьяного гражданина Германии сняли с рейса Астана – Варшава. Его привлекли к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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