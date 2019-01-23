МИД РК выясняет детали инцидента на границе с Кыргызстаном

Был застрелен гражданин Казахстана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал инцидент на границе с Кыргызстаном, во время которого был убит казахстанец, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Казахстанские дипломаты официально запросили от кыргызстанской стороны подробную информацию об обстоятельствах произошедшего инцидента. После прояснения всех деталей со стороны нашего посольства будут предприняты необходимые в таких случаях правовые и организационные меры, включая оформление документов и отправку тела погибшего на родину", - отметил Айбек Смадияров.

По его словам, пограничные и консульские службы Казахстана и Кыргызстана проводят соответствующие мероприятия. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере поступления.

23 января напротив участка пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда пограничный наряд Кыргызстана осуществил попытку задержания трех нарушителей границы, которые пытались перегнать 10 лошадей из Кыргызстана в Казахстан.

Как сообщила пресс-служба КНБ РК, во время задержания нарушители оказали сопротивление с применением холодного оружия и кыргызские пограничники применили огнестрельное оружие. В результате один из нарушителей получил огнестрельное ранение. Оставшиеся двое неизвестных с лошадьми скрылись на территории Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!