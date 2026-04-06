#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
466.33
538.47
5.9
Мир

Казахстанца застрелили в центре Стамбула: детали инцидента раскрыли в МИД РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 20:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Стамбуле трагически погиб гражданин Казахстана Ариф Исмаилов, работавший курьером в частной логистической компании. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на улице Зейнеп Камиль в районе Балабанага (округ Фатих). По имеющимся данным, неизвестный открыл огонь по казахстанцу, после чего скрылся с места преступления. Получивший тяжелые ранения Исмаилов был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением полиции Стамбула совместно с жандармами провинции Эдирне, были задержаны двое подозреваемых. Выйти на след предполагаемых преступников удалось после получения информации о том, что они покинули мегаполис на автомобиле. Несмотря на то, что в самой машине разыскиваемых не оказалось, команды жандармерии организовали масштабные поиски с использованием дронов.

В результате вблизи приграничной зоны были задержаны двое граждан Грузии, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. В данный момент задержанные переданы стамбульским полицейским, а в отношении водителя автомобиля начато судебное разбирательство по обвинению в контрабанде мигрантов.


Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило факт гибели соотечественника. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 31 марта и сейчас турецкие правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия.

"Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 6 апреля 2026 года в МИД РК.

Ранее сообщалось, что казахстанца нашли мертвым в спецприемнике полиции.

Канат Болысбек
