Поминутный график движения автобусов может появиться на остановках Алматы

Также в городе внедряют единую методику расчета заработной платы водителей общественного транспорта.

Как в Алматы в ближайшее время улучшат работу общественного транспорта, рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ответе на официальный запрос Zakon.kz.

Регулярность движения автобусов и троллейбусов в Алматы все еще вызывает нарекания горожан. То и дело в социальных сетях люди рассказывают о нарушениях со стороны водителей, жалуются, что ожидаемый автобус не приехал, или водитель отключает электронный терминал оплаты вечером и заставляет пассажиров платить ему наличными.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы ситуацию эту отслеживает, и помимо разбора каждого конкретного случая внедряет системные меры. Например, размещение поминутного графика движения общественного транспорта на остановках, а не простой информации с примерным интервалом движения на маршруте.

"Размещение поминутного графика движения общественного транспорта на остановках в печатном виде управлением рассматривается. Сейчас на некоторых участках линии BRT установлены информационные табло, с помощью которых горожане получают информацию о номерах маршрутов автобусов и времени их прибытия на остановку. Проект реализуется за счет внебюджетных средств. Также отслеживать движение общественного транспорта можно и через мобильные приложение "Оңай" и "CityBus", - сообщил заместитель руководителя управления Ерлан Адилов.

Вечером нередки случаи, когда автобус или троллейбус в приложениях виден, но по факту он едет в парк со включенным или выключенным маршрутным указателем и не берет пассажиров.

"Водитель выключает свет в салоне в случаях когда он либо сломался, либо у него закончился рабочий день. В обоих случаях он все равно отображается в приложениях. Размещение поминутного графика на остановках поможет пассажиру понять, ждать ему автобус или нет", - добавили в "Алматыэлектротранс".

Ликвидировать "гонки" планируют за счет особой тарификации работы водителей.

"Управлением и ОЮЛ "Ассоциацией предприятии пассажирских перевозок города Алматы" ставится задача перед перевозчиками о применении единой методики расчета заработной платы водителей автобусов в зависимости от часовой тарификации", - рассказал Адилов.

Наиболее частые причины, по которым перевозчиков лишают возможности обслуживать какой-либо городской маршрут, являются низкая регулярность выхода автобусов на маршрут, систематические нарушения расписания, графиков движения, отсутствие планов по обновлению автобусов.

Ранее стало известно, что в этом году ТОО "Алматыэлектротранс" закупит 200 новых автобусов на газе. Кроме того, будет реконструирована троллейбусная сеть города.

"В 2018 году было разработано технико-экономическое обоснование "Модернизация и развитие троллейбусных линии и открытие новых маршрутов". В дальнейшем будет рассмотрен вопрос разработки ПСД по реконструкции троллейбусных линий, и в рамках данной работы будет определена необходимость открытия дополнительных маршрутов и модернизация тяговых трансформаторных подстанции", - заключили в управлении.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!