Человек в чемодане. Пранкера арестовали за хайп в аэропорту Алматы

Арестованный - не Назар Роллан.

На трое суток арестован участник инцидента в алматинском аэропорту, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, один участник хайпа по якобы проверке готовности служб аэропорта к нештатным ситуациям арестован на трое суток по ст. 434 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Известно, что арестованный - не Назар Роллан. По предварительной информации - это пранкер Рамбердиев Рамазан.

В отношении остальных участников инцидента адпмроизводство было прекращено.

Накануне появилась информация о том, что в аэропорту Алматы молодого человека в чемодане пытались провести по багажной ленте. Сообщалось, что один из участников хайпа - скандально известный любитель погонять по встречной полосе Назар Роллан.

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