Адвокат Айман Умарова требует создать департамент по делам об изнасилованиях

Правозащитница обращает внимание на то, что вопрос о бездействии полиции стоит крайне остро, и она требует наказать следователей, которые не реагируют вовремя.

Правозащитница Айман Умарова на пресс-конференции в Алматы выступила с предложением создать в МВД отдельный департамент по работе с раскрытием дел, связанных с изнасилованиями, передает Zakon.kz.

"В Министерстве внутренних дел РК нужно создать отдел – департамент по расследованию преступлений против половой неприкосновенности. У нас этого нет, есть лишь отдел по преступлениям против личности. Но ведь есть разница между убийством и изнасилованием. Само изнасилование тоже можно разделить на категории: когда предполагаемый насильник только лицо мужского пола, а жертва – женского, и отдельно, когда в роли предполагаемого насильника может быть женщина или мужчина, а жертва также – мужчина или женщина", - предложила Айман Умарова.

По ее словам, такая градация по полу имеет важное значение, так как каждый случай имеет свою специфику. Работа с детьми должна производиться только квалифицированными специалистами, которые знают психологию детей и могут проводить опросы крайне деликатно.

"Пока до создания департамента далеко, сегодня можно создать хотя бы комиссию в составе адвокатов, которые занимаются подобными делами постоянно, включить в нее представителей МВД, независимые общественные организации. Надо чтобы эта комиссия подняла все дела, связанные с детским насилием, а также с лицами, которые стали жертвами неправомерных действий полиции, вовремя не закрепившей данные, не совершившей незамедлительные следственные действия, повлекшие невозможность привлечение к уголовной ответственности реальных насильников", - сказала Айман Умарова.

Правозащитница обращает внимание на то, что вопрос о бездействии полиции стоит крайне остро, и она требует наказать следователей, которые не реагируют вовремя.

"Как только поступает заявление в полицию, можно провести следственные действия. Это те действия, которые необходимо делать в первые часы, сутки после происшествия. Когда это не производится, потерпевшая сторона говорит: "да, было насилие, но поскольку следователь не сделал эти вещи, то естественно, он сработал на насильника", а сторона насильника будет отрицать вину. Я считаю тут два варианта: либо не профессионализм следователя, либо коррупция", - считает Умарова.

Она привела несколько примеров из своего опыта, где именно бездействие следователей не дает возможность задержать преступников.

Дело о групповом изнасиловании девушки в новогоднюю ночь в Шымкенте взял следователь Ракышев.

"Он не назначил сразу же судебно-биологическую экспертизу. Он не задержал лиц, на которые указывала пострадавшая, не изъял вещественные доказательства. При этом он зарегистрировал дело по статье 120 ч.1 – не как групповое изнасилование. Дело передали другому следователю, сейчас следствие идет. Меня возмущает, почему Ракышева не привлекли к ответственности за халатное отношение к своей работе. Если бы он сделал все действия вовремя, этих ребят можно было сразу задержать. Кроме того, в материалы дела зачем-то включили личные данные адвоката потерпевшей стороны, хотя этого быть не должно", - возмутилась А. Умарова.

24 января стало известно, что предполагаемые преступники объявлены в розыск.

Скандальное дело об изнасиловании 16-летнего подростка в селе Абай, по мнению Умаровой, также не двигается с места по вине следователя.

"В этом деле должны быть наказаны следователи Абайского УВД. Если бы они провели честное расследование, то люди бы не стали сами ходить и искать доказательства в виде видео, которое попало в сеть, где предполагаемый насильник пойман с поличным родителями жертвы. Мы говорим, что должны быть наказаны начальник следственного отдела, первый следователь", - напомнила Айман Умаровой.

Это далеко не единичные случаи, когда настоящие преступники остаются на свободе, а жертвы насилия боятся выходить на улицу.

Асема Тунгушбаева

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!